Conservatorio Nicolini, maxi cantiere nella storica sede: trasloco per 150 studenti

Il Conservatorio Nicolini di Piacenza si rifà il look. Diversi lavori di sistemazione vedono protagonista l’istituto musicale di via Santa Franca, con un impatto anche sulla “vita” scolastica degli iscritti. Anzitutto, l’intervento di ristrutturazione edilizia per la messa in sicurezza della copertura dello storico edificio – totalmente a carico del bilancio del conservatorio per circa 659mila euro – terminerà il 15 maggio, dunque nell’arco di poche settimane. “Il maxi cantiere è diviso in tre blocchi e ci consentirà di utilizzare per la prima volta il cortile interno del Conservatorio per gli eventi musicali – rivendica il presidente Massimo Trespidi – a partire da un concerto della nostra orchestra in programma il 1° giugno. Prima le condizioni di sicurezza non erano garantite”.

IL TRASLOCO DEGLI STUDENTI

“Stiamo procedendo inoltre – spiega Trespidi – con la gara d’appalto per il restauro conservativo e il miglioramento del risparmio energetico nella struttura, per un importo di 1,9 milioni finanziato dal ministero, in partenza tra l’estate e l’autunno di quest’anno”. Una parte degli studenti – circa 150 – traslocherà per le lezioni all’interno di locali messi a disposizione da altri enti: “Le trattative sono in corso” si limita ad affermare Trespidi. Le ipotesi più accreditate sono il vicino Palazzo Xnl, il distaccamento scolastico del liceo Gioia in via della Ferma e alcuni spazi parrocchiali in centro storico.

Il “Nicolini”, poi, attende l’approvazione da parte dello Stato del finanziamento per la messa in sicurezza dell’edificio con opere antincendio, di efficientamento energetico e ammodernamento nell’ottica di “potenziare la fruibilità degli spazi didattici”. La spesa prevista, in questo caso, è di 3,2 milioni di euro.

