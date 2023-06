“Rischio incidenti tra pedoni, bici e monopattini in centro”. Interrogazione di Zanardi

“In centro storico c’è il concreto rischio di incidenti tra bici, monopattini e pedoni, soprattutto in via XX Settembre, a causa della violazione delle norme”. E’ l’intervento di Gloria Zanardi, consigliere comunale di Fratelli d’Italia, che ha depositato un’interrogazione per chiedere all’amministrazione “se vi è intenzione di intensificare i controlli relativi all’obbligo per i velocipedi, anche a pedalata assistita, e monopattini elettrici di essere condotti a mano in via XX Settembre e in altre vie del centro storico, in particolare nelle giornate di massima affluenza come il mercoledì e il sabato, quando si svolge il mercato, e quante sanzioni sono state elevate dalla polizia locale”.

L’esponente di Fratelli d’Italia sottolinea che “i pedoni, facendo affidamento al rispetto delle regole da parte della collettività, camminano tranquillamente nella via, ma vengono presi alla sprovvista dal passaggio di coloro che non ottemperano all’obbligo imposto”.