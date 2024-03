Giovane aggredita in via Venti. I commercianti: “Quelle bulle ci preoccupano”

Incursioni nei negozi a suon di offese e parolacce e poi, ieri (mercoledì 20 marzo) una ragazza presa per i capelli e strattonata fino a cadere per terra. Così, da qualche tempo, c’è una banda al femminile che sta seminando inquietudine nella centralissima via Venti Settembre. L’ultimo episodio nel tardo pomeriggio di ieri, quando una ragazza è rimasta ferita ed è stata soccorsa da una gazzella dei carabinieri. “Ma tanto siamo minorenni” dicono queste “bulle” del centro storico. “Non potete farci niente”.

L’intervento dei carabinieri è avvenuto attorno alle 18.30 quando uno dei passanti in via Venti ha assistito alla scena, assieme ad altri, e ha chiamato le forze dell’ordine. Sembra che la vittima dell’aggressione – una giovanissima ragazza – fosse in strada, ferma in coda in attesa di prendersi un “bubble tea”, una bevanda a base di te molto in voga tra i ragazzini. Improvvisamente, alle sue spalle è arrivato un gruppetto composto da almeno quattro ragazzine: una di loro si è staccata dalle amiche e si è diretta verso la vittima. L’ha presa per il collo e contemporaneamente le ha tirato i capelli fino a farla cadere a terra. Nella caduta, la giovane è rimasta ferita anche ad una mano e sul momento è riuscita a rialzarsi per allontanare la rivale: quest’ultima, però, ha continuato a provocarla con fare minaccioso e sfacciato. Infine, il gruppetto è fuggito via in direzione di piazzetta Plebiscito. Della questione si stanno occupando ora i carabinieri.

L’ARTICOLO DI CRISTIAN BRUSAMONTI SU LIBERTA’