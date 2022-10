Lite condominiale, “Mi ha colpito con una spranga”. Imputato assolto

Accusato di aver colpito alla testa il vicino di casa con una spranga per dissapori condominiali è stato assolto. La vittima, un trentenne egiziano aveva detto di essere stato colpito a calci e pugni in volto, con un vaso alla testa e poi con una spranga. Accusato dell’aggressione un trentenne italiano di origini nigeriane. L’uomo si è sempre detto innocente. Il pm ha chiesto assoluzione per particolare tenuità del fatto, alla richiesta si è associato l’avvocato difensore Giovanna Fanelli, la quale ha fatto presente che le ferite della vittima non erano compatibili con sprangate in testa.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà