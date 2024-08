Insanguinato chiede aiuto in via Conciliazione: “Mi hanno picchiato e rapinato”

“Mi hanno aggredito in tre e rapinato di portafoglio e cellulare, chiamate il 118”: è quanto ha detto un nordafricano a due donne in via Conciliazione a Piacenza.

Le due amiche avevano notato che l’uomo aveva il volto insanguinato e si erano avvicinate per chiedere se avesse bisogno.

E’ accaduto giovedì 29 agosto intorno alle 22.30. Le due donne hanno chiamato il 118.