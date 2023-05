Castel San Giovanni: stretta ai polsi da una sconosciuta, sparisce il bracciale d’oro

Una sessantenne è stata scippata del bracciale d’oro che portava al polso da una donna che l’ha avvicinata e poi le ha afferrato i polsi derubandola. Il fatto è accaduto in via Donizetti a Castel San Giovanni, in pieno giorno. “Mia zia – racconta una nipote – aveva appena finito di fare spesa. Ha preso l’auto e ha fatto rientro a casa. Quando è scesa una donna le si è avvicinata”. La sconosciuta ha distratto la sessantenne con una scusa dopodiché le ha afferrato i polsi. “Quella donna, dalla carnagione olivastra – dice sempre la nipote -, ha stretto forte i polsi di mia zia urlando frasi senza senso. Parla un italiano stentato”. La sessantenne è riuscita a divincolarsi, ma una volta a casa si è accorta di non avere più al polso il suo bracciale d’oro.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà