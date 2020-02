Dies Academicus, incontro sui diritti umani con la scrittrice Kerry Kennedy

Quest’anno il Dies Academicus dell’Università Cattolica di Piacenza vede la partecipazione di un ospite internazionale. A tenere la lectio è infatti Kerry Kennedy, Presidente Onorario della Robert F. Kennedy Human Rights Italia, figlia di Bob Kennedy assassinato nel giugno del 1968 a Los Angeles durante la campagna elettorale per le elezioni presidenziali. Kerry, scrittrice e attivista statunitense è intervenuta sul tema “At what cost: human rights violations, risk assessment, business and the cry of the poor”.

Il dies academicus per L’ateneo piacentino rappresenta il tradizionale momento di incontro della comunità universitaria con le autorità e i rappresentanti della realtà locale.

La cerimonia si è aperta alle 9.30, presso la piazzetta della facoltà di Economia e Giurisprudenza, con la celebrazione eucaristica, presieduta dal vescovo Gianni Ambrosio. A seguire, nell’auditorium “Mazzocchi” ,il discorso del Rettore Franco Anelli e il saluto del sindaco Patrizia Barbieri.