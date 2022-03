Dies Academicus, Anelli: “Futuri corsi adattati alle nuove esigenze e più aule”

L’Università Cattolica di Piacenza cresce, sia in termini formativi che di spazi. Lo ha confermato oggi, 30 marzo, il Rettore dell’ateneo Franco Anelli nel corso del Dies Academicus dell’anno accademico 2021/22 celebrato presso il campus locale. Il futuro riserva un ampliamento della struttura con nuove aule, una nuova laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria rivolta ai futuri insegnanti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria, ma anche nuovi percorsi che saranno realizzati a seconda delle esigenze del mondo del lavoro. “Anche in ragione di nuovi problemi che dovremo andare ad affrontare – spiega il rettore – sarà più urgente comprendere che cosa occorre insegnare e preparare corsi che siano adeguati alle necessità. A Piacenza cerchiamo di ampliare costantemente l’offerta formativa rispetto all’originario storico e ormai da tempo non più isolato, come il nucleo delle scienze agrarie, che poi nel tempo è diventato scienze ambientale e alimentare. Abbiamo aggiunto economia e giurisprudenza e scienze della formazione. L’obiettivo principale è quello di trovare il modo di fare interagire queste diverse discipline per costruire una specificità della sede”. Anelli non ha potuto fare a meno di volgere lo sguardo verso la guerra in Ucraina: Stiamo già sperimentando una situazione nuova, dal punto di vista economico e quindi anche sociale, che è quella della scarsità dei prodotti. Abbiamo attraversato decenni di eccedenze di produzione, oggi sui prodotti agricoli ma anche su quelli tecnologici, in ogni tipo di settore. Si sta aprendo un’epoca nella quale sembra che ci saranno meno beni o meno materie per produrre beni e questo richiederà, ancora una volta, capacità di comprensione, quindi studio, riflessione e anche capacità di cercare, quantomeno, di di prevedere quello che potrà accadere”. E sul futuro del Campus di Piacenza, il rettore annuncia: “Abbiamo in mente un’espansione fisica, con la realizzazione di nuove aule e vogliamo consolidare la collaborazione con la sede di Cremona”. L’Università Cattolica ha anche aderito al pacchetto di misure straordinarie per l’accoglienza, il supporto e il sostegno agli studenti universitari provenienti dall’Ucraina aprendo le porte alle studentesse e agli studenti in fuga dalla guerra, per consentire loro di continuare il proprio percorso di studio e formazione.

La giornata si è aperta con la celebrazione Eucaristica nella Piazzetta della Facoltà di Economia e Giurisprudenza. “Il servizio da cercare qui non può che essere una crescita intelligente in umanità” – sono le parole pronunciate da Adriano Cevolotto, Vescovo della diocesi di Piacenza-Bobbio. “Oggi più che mai lo sviluppo chiede di tenere insieme diversi valori – ha detto monsignor Cevolotto – non c’è momento storico che non sia stato caratterizzato da criticità. Quando la crisi economica sembrava superata, ecco la pandemia e oggi la tragicità di una guerra alle porte. Oggi la precarietà si sta imponendo. Come ci possiamo attrezzare? Per gli studenti dell’ateneo il consiglio è di fare scelte di valore più che di opportunità e interesse”.

La cerimonia si è poi spostata presso l’Auditorium Mazzocchi per il discorso introduttivo del Rettore e il saluto di Patrizia Barbieri, Amministratore Unico di E.P.I.S., presidente della Provincia e sindaco di Piacenza.

La cerimonia di inaugurazione si è conclusa con la lectio dell’Ambasciatore Pietro Sebastiani su “Un patto educativo globale per un nuovo modello di sviluppo e di multilateralismo”.