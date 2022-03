Cattolica: un nuovo corso per futuri insegnanti della scuola primaria e dell’infanzia

“Imparare a insegnare, insegnare a imparare” il monito al centro della nuova opportunità formativa proposta dall’Università Cattolica di Piacenza che nella tarda mattinata di oggi è stata presentata attraverso le parole di Domenico Simeone, preside di quella che dal prossimo settembre sarà la nuova laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria rivolta ai futuri insegnanti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria.

“Il corso partirà a settembre e sarà aperto a cento studenti che avranno la possibilità di affrontare insegnamenti disciplinari, attività di laboratorio e di tirocinio altamente formativi” spiega il preside. “Oggi c’è un grande bisogno di insegnanti nel mondo della scuola quindi – afferma Simeone – questa risulta un’opportunità dal punto di vista occupazionale e lavorativo. Il nostro intento è di offrire una formazione di alto livello per i futuri insegnanti mettendo a disposizione quella tradizione di conoscenze, competenze e ricerca, oltre che il rapporto con le scuole che in questi anni l’ateneo di Piacenza ha stabilito con molte realtà del territorio”.

L’idea di predisporre un corso di Scienze della formazione primaria è nata proprio dalle molteplici segnalazioni arrivate dalle scuole piacentine e non che necessitano di avere docenti preparati, evidenziando le difficoltà nel trovarli: “Sentito l’Ufficio scolastico regionale e alcune scuole del territorio, tutti ci hanno confermato questo bisogno – ha evidenziato Simeone – da lì abbiamo incominciato a pensare a un progetto che oggi è divenuto realtà”. “Con questo corso – continua il preside – la sede di Piacenza avrà una proposta formativa completa nell’ambito dell’educazione e della formazione”. L’Università Cattolica infatti coprirà l’area degli educatori sociali e dei formatori, l’area degli insegnati di scuola dell’infanzia e primaria e l’area dei pedagogisti.

Ritornando al corso di Scienze della formazione primaria, il coordinatore Pier paolo Triani ha evidenziato che “in questa laurea, la dimensione teorica si fonde con quella pratica. Un corso – continua – contraddistinto sia da insegnamenti in aula, sia da un elevato numero di laboratori e da molte ore di tirocinio pratico che inizieranno dal secondo anno”.

La laurea magistrale in scienze della formazione primaria si aggiunge quindi alla triennale in Scienze dell’educazione e della formazione. “I due corsi – precisa il preside Simeone – hanno obiettivi non interscambiabili. La laurea triennale e quella magistrale già attive a Piacenza preparano rispettivamente gli educatori e i pedagogisti che non lavorano nella scuola, che non insegnano, ma che svolgono attività nei servizi extrascolastici. Scienza della formazione primaria invece prepara insegnati che non sono figure sovrapponibili a quelle degli educatori”.