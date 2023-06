Festa di laurea in Duomo per 340 studenti della Cattolica: “Il futuro comincia adesso”

Si è aperta questo pomeriggio, all’interno della cattedrale di Piacenza, la festa di laurea dell’Università Cattolica. I 340 neolaureati triennali e magistrali dello scorso anno accademico della sede di Piacenza e Cremona hanno così potuto celebrare pubblicamente, insieme alle loro famiglie e a tutta la comunità universitaria, l’importante traguardo raggiunto, al termine della Santa Messa, presieduta dal vescovo Adriano Cevolotto.

Per questi giovani studenti, alcuni prossimi ad entrare nel mondo del lavoro oppure – nel caso della laurea triennale – determinati a proseguire gli studi, tale traguardo rappresenta la chiusura di un capitolo ma al tempo stesso l’inizio di una nuova avventura. “Sono stati cinque anni molto intensi”, spiega Marta Bisaschi, neolaureata in scienze e tecnologie alimentari con profilo in sicurezza alimentare. “Sono serviti tanti sforzi per completare la magistrale, ma devo dire che la formazione ricevuta è ineguagliabile e ripaga tutti i sacrifici. Il mio futuro? Ho da poco iniziato un dottorato di ricerca della durata di tre anni in agri-system, sempre alla Cattolica. Il mio obiettivo è continuare a studiare per acquisire sempre più competenze”.

Per Francesco Assiemi, invece, all’orizzonte si profilo un’avventura all’estero: “Ho intenzione di proseguire gli studi in global business management in inglese: andrò un mese a Boston, negli Stati Uniti, all’Università di Harvard. Una volta terminata questa esperienza, mi piacerebbe rimanere all’estero, senza dimenticare che le mie radici rimangono qua a Piacenza”.

“Quella di oggi – ha affermato Daniele Fornari, decano della Facoltà di economia e giurisprudenza – è una festa che deve far riflettere sul futuro di questi giovani, sull’importanza che essi devono assumere in una società profondamente diversa rispetto al passato, dove saranno loro i protagonisti”.

“Tutto questo – ha aggiunto Marco Trevisan, preside della Facoltà di Scienze Agrarie – testimonia la comunione d’intenti tra gli studenti, le loro famiglie e l’Universita Cattolica”.

“Un’occasione – ha quindi concluso Domenico Simeone, preside della Facoltà di Scienze della formazione – per fornire il giusto riconoscimento a questi ragazzi che si sono formati e che ora sono pronti a fornire il loro contributo per la costruzione della società del futuro”.