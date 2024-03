Alla Cattolica una “cassaforte di biodiversità”: raccoglie semi a rischio di estinzione

C’è un serbatoio di biodiversità che raccoglie varianti di coltivazioni – in primis mais, sorgo, leguminose – che, senza esser catalogate e salvate nella “cassaforte”, sono a serio rischio di estinzione, o forse sarebbero già state cancellate dalla faccia del pianeta. Nei frigoriferi dell’università Cattolica, Facoltà di scienze agrarie diretta da Marco Trevisan, a quattro gradi sopra lo zero, sono conservati centinaia e centinaia di semi. Imbustati un campione alla volta. Provvisti di codici per una rapida individuazione. Semi sottratti a quell’oblio che la natura, nella sua inarrestabile opera di fabbricazione e mutamento, destina talvolta i suoi pezzi, e messi a disposizione degli agricoltori e dei ricercatori.

L’ARTICOLO DI SIMONA SEGALINI SU LIBERTÀ