“Sostenibilità finanziaria e ambientale sono legate”: l’ex ministro Franco in Cattolica

Ventesima edizione per la lezione dedicata a Mario Arcelli organizzata dal Centro studi di politica economica e monetaria Mario Arcelli dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Un traguardo importante che conferma la volontà della comunità piacentina di tenere vivo il ricordo del professore Arcelli attraverso incontri dedicati a svariati temi di attualità politico-economica.

Protagonista della lezione numero 20 l’ex ministro dell’Economia e delle Finanze Daniele Franco che, accolto da studenti e istituzioni piacentine, ha parlato del legame tra sostenibilità finanziaria e sostenibilità ambientale. “Le nostre società stanno affrontando diversi problemi: dalla crisi finanziaria che ci ha colpito 15 anni fa, alla pandemia, passando per la crisi demografica e la crisi ambientale – le sue parole – . Problemi che vanno affrontati per tempo, altrimenti possono aggravarsi, come dimostra l’incremento di emissioni di gas serra”.

“La sostenibilità è uno strumento per guardare al futuro – sottolinea Daniele Franco rivolgendosi agli studenti che hanno riempito la sala convegni “Giuseppe Piana” -. Lo sviluppo economico si può definire sostenibile solo se le risposte che diamo ai bisogni del presente non andranno a compromettere le risorse utili a rispondere alle esigenze del futuro”. Secondo il professore Francesco Timpano, direttore dello CeSPEM “Mario Arcelli” “per dare concretezza alla sostenibilità ambientale servono molti investimenti chiamando a raccolta capitali pubblici e privati”. “Siamo in un periodo di grande trasformazione della regolazione dei mercati finanziari – conclude -, trasformazione orientata a mettere a disposizione dei capitali privati opportunità positive per realizzare investimenti che ci permetteranno di raggiungere obiettivi di sostenibilità. L’urgenza di intervenire a contrasto del cambiamento climatico è sotto gli occhi di tutti”.