Open day all’Università Cattolica. “Un primo passo verso il futuro”

“Una grande opportunità per i ragazzi che stanno concludendo il loro percorso alle superiori”. Michelangelo Balicco, responsabile dell’orientamento dell’università Cattolica, accoglie con entusiasmo i tanti giovani che hanno approfittato dell’Open day organizzato dall’Ateneo per farsi un’idea del futuro che li aspetta.

Incontri di orientamento, presentazioni di facoltà e corsi di laurea, visite e colloqui a tu per tu con studenti già iscritti, desk informativi sui servizi e due importanti novità: l’allestimento di una Talk Arena, con presentazioni dei servizi proposte dagli studenti della Cattolica e un incontro di orientamento rivolto ai genitori.

“Un primo passo verso il futuro”. Decine di ragazzi e ragazze provenienti anche da fuori provincia sono arrivati all’Università Cattolica carichi di aspettative e di quesiti per i quali cercare risposte durante l’Open day organizzato dall’Ateneo. “Non ho ancora le idee chiare però mi interessa molto la facoltà di Giurisprudenza” le parole di Lorenzo Novelli che tiene a precisare: “Mi sto mettendo avanti, ma sono ancora in quarta”. “Sono molto interessata a Scienze dell’educazione e della formazione perché amo stare a contato con i bambini e credo che l’ambito educazione possa essere ideale per me” afferma Nicole Cortimiglia. Indirizzato verso Scienze alimentari Simone Gri: “Mi spiace un po’ che le superiori stiano finendo anche perchè a causa del Covid non me le sono godute a pieno, però c’è tanto entusiasmo in vista di quello che sarà la nuova esperienza”.

Nel pomeriggio è andato in scena anche lo spettacolo teatrale di divulgazione scientifica “Oro bianco”. L’evento è stato curato dal gruppo teatrale “La betulla” che ha messo in scena uno spettacolo sul mondo del latte. Un viaggio tra scienza, storia e letteratura, dove questo prezioso alimento diventa ingrediente fondamentale per lo sviluppo della nostra civiltà e al tempo stesso nutrimento essenziale nel corso di tutta la nostra esistenza.