“DeLineare”: a Palazzo Farnese in mostra 140 disegni degli studenti piacentini

Affollata inaugurazione allo spazio mostre di Palazzo Farnese a Piacenza per l’esposizione “DeLineare” dedicata al disegno come strumento creativo, educativo e progettuale. Non sono le opere di artisti affermati ma di chi si è affacciato al disegno nelle scuole, dalle elementari alle superiori.

Centoquaranta tavole che trasmettono le emozioni degli studenti che hanno partecipato ai laboratori tenuti dall’ illustratore Sergio Anelli ideatore dell’iniziativa. Una dozzina le scuole coinvolte. Ci sono fumetti, storie, elaborati e una sezione speciale dedicata al rapporto tra fumetto, disegno e cinema.

IL PROGRAMMA

Una mostra sostenuta da Arci, Cinemaniaci in collaborazione con Comune di Piacenza e la partecipazione della Fondazione Ronconi Prati, Gruppo Libertà e Leroy Merlin. La mostra prosegue fino al 21 aprile ed è visitabile martedì, mercoledì e giovedì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18; venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 18.

L’ingresso è gratuito.

Durante la settimana sono previsti laboratori e proiezione. Sabato 20 aprile alle 17 allo Spazio Rotative di Liberta, è in programma l’incontro intitolato “Il graphic journalism e il fumetto al quale parteciperanno Lorenzo Bolzoni senior designer di Bao Publishing e Giovanni Freghieri, disegnatore di Dylan Dog per Sergio Bonelli Editore.