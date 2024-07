Russell Crowe incanta il Farnese e saluta in italiano: “Piacenza è una bella città”

Il cortile di Palazzo Farnese a Piacenza come l’arena del Colosseo, l’attore premio Oscar Russell Crowe ancora nei panni de “Il Gladiatore”. Almeno così, per qualche istante, è sembrato quando ieri sera il pubblico di Piacenza Summer Cult ha acclamato con affetto l’attore neozelandese (di origini italiane) in concerto con la sua band The Gentlemen Barbers.

RUSSELL CROWE SALUTA PIACENZA IN ITALIANO

“Buonasera Piacenza – esordisce in un italiano perfetto – che bella città. E’ la prima volta qui. Il mio antenato Luigi Ghezzi nel 1850 nacque a Parma. Poi se ne andò e non tornò mai più in Italia. Ma stasera io sono tornato a casa. Stasera io sono emiliano”.

I BRANI INTERPRETATI A PIACENZA DA RUSSELL CROWE

In scaletta, i brani che hanno fatto la storia della musica e un inaspettato omaggio alla canzone italiana. Da Johnny Cash a Leonard Cohen, passando per una coinvolgente versione di “Romeo and Juliet” dei Dire Straits, e giungendo fino a una cover di “Sarà perché ti amo” dei Ricchi e Poveri, cantata in un italiano quasi madrelingua.

Fotogallery di Mauro Del Papa e servizio di Riccardo Foti