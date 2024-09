Giovannini: “Imprese più competitive con transizione digitale ed ecologica”

“I dati dimostrano che le imprese che oggi fanno transizione digitale e transizione ecologica guadagnano competitività, migliorano i profitti e occupazione, non è qualcosa per il futuro ma già oggi consente alle imprese di fare un salto di qualità e competere su un mercato difficile da conquistare”. Parole dell’ex ministro Enrico Giovannini, economista, direttore scientifico dell’associazione “Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile”. Docente di Statistica economica all’università Tor Vergata, Giovannini ha inaugurato le lezioni dei corsi di sostenibilità dell’Università Cattolica di Piacenza davanti a un’aula molto affollata.