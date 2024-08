Università, Politecnico al quarto posto in Italia secondo la classifica Arwu

È tutto a stelle e strisce il podio delle università migliori del mondo secondo l’Arwu Academic Ranking of World Universities.

Al primo posto si classifica Harvard, al secondo Stanford e al terzo il Massachusetts Institute of technology.

La prima università italiana risulta La Sapienza di Roma tra il 101 e il 150esimo posto seguita dall’università di Milano e quella di Pisa.

Il Politecnico di Milano si trova al quarto posto, la Cattolica tra il 13 e il 18esimo posto, l’università di Parma al 21esimo.

“È importante sottolineare che le classifiche vanno sempre prese con cautela – commenta il Rettore Paolo Martelli – e che gli ambiti disciplinari in cui si articola il ranking Arwu non si sovrappongono esattamente ai nostri e quindi è difficile anche una valutazione. Detto questo, non possiamo che essere contenti di avere confermato per il quinto anno consecutivo la posizione nella fascia mondiale 501-600 e di essere migliorati nel piazzamento nazionale. In Emilia-Romagna siamo ancora secondi dopo Bologna. Sono tutti segnali confortanti e sono uno stimolo a fare sempre meglio nella direzione che abbiamo intrapreso, nella quale l’alto livello della ricerca, che conta molto nel ranking Arwu, è un tassello rilevante: la ricerca vale in sé ma è anche fondamentale per le sue ricadute, ad esempio per garantire qualità e ampiezza dell’offerta formativa”.

