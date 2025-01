“Poliedrica” riparte con Benedetta Scandale: “Emozioni senza filtri”

Dopo la pausa delle festività riparte la stagione di “Poliedrica”, rassegna organizzata dal Polo di Piacenza del Politecnico di Milano. Questa sera, giovedì 30 gennaio, alle ore 21, i riflettori si riaccendono al Padiglione Vegezzi dell’Urban Center (Ex Macello-Campus Arata; ingresso gratuito da Stradone Farnese 126 e via Scalabrini 113).

In scena la giovane e talentuosa cantautrice piacentina Benedetta Scandale, che si “prenderà” il palco per regalare al pubblico un concerto frizzante ed emozionante, tra cover ed inediti. Nell’occasione presenterà il suo nuovissimo Ep “Resta”, una sorta di diario della stessa Benedetta. Con una voce limpida e avvolgente, Benedetta si prepara a conquistare la platea del Politecnico, offrendo un’esperienza musicale intensa e coinvolgente.

Il concerto promette di essere un evento fresco e di grande impatto, grazie non solo all’energia contagiosa della giovane artista, ma anche al suo stile inconfondibile, che mescola pop contemporaneo, sonorità innovative e testi profondi. Le sue canzoni, che parlano di emozioni universali come l’amore, la speranza, le sfide della vita e la ricerca di sé, sono destinate a toccare corde sensibili nei cuori dei presenti. Il gruppo che accompagna Benedetta darà ulteriore forza alla performance, creando un equilibrio perfetto tra la sua voce e l’accompagnamento strumentale. Con lei Matteo Calza alla chitarra, Riccardo Dalla Giovanna, batteria, Nicolò Magistrali al basso. Le note di chitarra, basso, batteria creeranno un tappeto sonoro ricco e variegato, capace di esaltare ogni sfumatura della vocalità di Benedetta.

La genesi di “Resta”

“Resta – commenta Benedetta Scandale – è nato dal bisogno di raccontare le mie emozioni senza filtri. Ogni brano è un pezzo della mia storia: momenti di caduta, ma anche di rinascita. Ho sempre visto la musica come un rifugio, un modo per capirmi meglio e per accettare le mie fragilità. Questo progetto, cinque brani in tutto, è un invito a restare anche quando tutto sembra spingerci via. Il progetto è nato a giugno 2024 sotto la guida di Zibba, un autore e produttore che ha saputo valorizzare il mio stile. Volevo un sound che fosse attuale ma che avesse anche quelle sfumature r&b/pop anni ’90 che mi hanno sempre ispirata”.