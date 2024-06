Politecnico Piacenza, una “biciclettata” per celebrare la tappa del Tour de France

Il Polo Territoriale di Piacenza del Politecnico di Milano celebra la storica partenza del Tour de France del primo luglio con un’iniziativa che unisce sport e divertimento, cultura e comunità. Ovviamente all’insegna dell’architettura e del colore giallo.

L’appuntamento è fissato per questa sera, giovedì 20 giugno alle ore 19, al Campus Arata (ex Macello) all’ingresso dello Stradone Farnese. L’evento è gratuito, ma è necessario iscriversi. Si può farlo scrivendo ad [email protected] (0523.356873). Per partecipare è necessario portare con sé la propria bicicletta e si raccomanda vivamente l’uso di luci adeguate e di un caschetto protettivo. Inoltre, grazie alla preziosa collaborazione del Comune, il gruppo sarà scortato dalla Polizia Municipale.

“Si tratta di un giro in bicicletta di circa 10 chilometri per le strade del centro città – spiega Stefano Stabilini, docente di urbanistica al Politecnico e “guida” nel percorso – dall’Asilo Collodi di Luigi Vaccaro alla Galleana fino al Grattacielo dei Mille, passando per la Chiesa della Santissima Trinità. Le 12 tappe di questo ArchiTour piacentino sono pensate per studenti e docenti della sede locale del Politecnico e per tutti i piacentini curiosi di scoprire le architetture più affascinanti di Piacenza”.

Il Tour de France è un evento sportivo di rilevanza mondiale, per la città è una straordinaria occasione di visibilità e di partecipazione: “Possiamo dire che quello che succederà il primo luglio – commenta Dario Zaninelli, prorettore del Polo Territoriale del Politecnico – contribuisce a rafforzare quel percorso di internazionalizzazione che il nostro Ateneo sviluppa ormai da anni a Piacenza. Per questo era fondamentale che il Politecnico partecipasse, e crediamo di aver trovato un modo divertente e innovativo per farlo. Ringraziamo l’amministrazione comunale per il sostegno anche a questa iniziativa, come a tutte quelle che formano il programma di Campus Cultura, progetto che in questi mesi ha portato centinaia e centinaia di piacentine e piacentini nelle nostre sedi per assistere ad eventi di stampo artistico. Per il Politecnico il rapporto con le comunità locali è centrale, come la stessa rettrice, Donatella Sciuto, ci ha ricordato nei giorni scorsi presentando proprio a Piacenza il Piano strategico del Politecnico di Milano”.