Collaboratori scolastici, due immissioni in ruolo a Piacenza

Sono 313 i collaboratori scolastici assunti a tempo indeterminato in Emilia Romagna in seguito al concorso del dicembre 2019.

E’ Ravenna la provincia con il maggior numero di posti a bando e, di conseguenza, con il maggior numero di assunzioni, seguita poi da Bologna. Nel Piacentino sono state coinvolte due scuole con due immissioni in ruolo.

Internalizzazione servizi di pulizia