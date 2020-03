Il virus non ferma Erica: laureata in Ingegneria al Politecnico di Milano via Skype

Erica Panelli, 23 anni, di Piacenza, si è laureata questa mattina via Skype in Ingegneria informatica al Politecnico di Milano, sede Leonardo. “Non è stato certamente il momento che immaginavo, ma mi sono emozionata lo stesso. E ieri notte ho anche fatto fatica ad addormentarmi”, ha detto Erica.

Per via dell’emergenza coronavirus, anche le lauree così come le lezioni e la ricerca al Politecnico sono diventate virtuali. “All’inizio, quando ci è stato comunicato, via mail, che non ci sarebbe stata la proclamazione io e i miei compagni di corso ci siamo rimasti un po’ male”, racconta la neo laureata che abita alla Verza. “Ma ci hanno assicurato che più avanti, quando la situazione sarà tornata alla normalità, ci sarà il graduation day, e potremmo finalmente festeggiare tutti insieme”.

Erica ha festeggiato con una foto su Instagram, scattata a casa sopo il collegamento Skype, e un messaggio social dedicato ad amici e familiari: “Grazie per avermi sempre sostenuta durante questo percorso e per aver reso speciale anche una proclamazione a distanza”.