Covid, 175 positivi nell’ultima settimana: +18%. Un tampone su tre è positivo

Nuovo incremento dei casi di Covid in provincia di Piacenza, dove nell’ultima settimana (nel periodo compreso tra il 25 settembre e il 1° ottobre) i positivi hanno visto un’impennata del 18% rispetto ai sette giorni precedenti, con 175 persone contagiate.

Lo riporta il report stilato dall’Ausl di Piacenza, dove si apprende come il 36% dei tamponi effettuati (di fatto, uno su tre) ha dato esito positivo. Sempre nell’ultima settimana gli accessi per Covid al Pronto Soccorso sono stati 31 (2,3% degli accessi totali e in calo di due unità rispetto ai sette giorni precedenti). I ricoverati salgono dal 36 al 39%. Un decesso per Covid registrato.

Nel frattempo, sono arrivate in Emilia-Romagna le prime 60.480 dosi di vaccino Pfizer aggiornato per le nuove varianti.

IL REPORT COMPLETO DELL’AUSL