Per non dimenticare: Rivergaro ricorda con un monumento le vittime Covid

Una pietra semplice ma ben salda sul terreno, come certi gesti banali che si trasformano in eroismo o come il ricordo inscalfibile di chi non c’è più. E allora, da ieri, nel nuovo giardino della Casa del Popolo di Rivergaro c’è un luogo dove ricordare le vittime rivergaresi del Covid: una grossa pietra biancastra, con una targa, è stata posata dell’amministrazione comunale, quale monito per non dimenticare quanto accaduto solo pochi anni fa con la pandemia. A tagliare il nastro, assieme al sindaco Andrea Albasi e ai presenti, ieri c’era anche Mirvana Airoud, figlia del medico Abdel Sattar Airoud che nel 2020 fu una delle prime vittime del Covid, morto dopo aver prestato soccorso a pazienti contagiati.

L’ARTICOLO DI CRISTIAN BRUSAMONTI SUL LIBERTA’