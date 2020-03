Provincia di Piacenza adotta lo smart working per i dipendenti

Misure per la salute

La Provincia di Piacenza potenzia tutte le forme di smart working, il lavoro agile, tecnologico e privo di barriere che si può svolgere anche da casa.

“Abbiamo colto l’opportunità offerta dal Ministero – commenta il Presidente Patrizia Barbieri – che consente, anche dal punto di vista burocratico, un più agevole ricorso a tale strumento organizzativo. L’amministrazione sta potenziando la propria dotazione informatica mediante l’acquisto di pc portatili ma viene consentito anche l’utilizzo di dispositivi personali”.

I dipendenti che attiveranno lo smart working accederanno ad un percorso formativo in e-learnig incentrato sugli aspetti di sicurezza, organizzazione del lavoro remoto e di relazione con i colleghi.

La Provincia di Piacenza, a seguito delle norme contenute nel decreto del Governo in merito all’emergenza Coronavirus, ha dato immediata attuazione allo stesso, coordinando l’applicazione delle misure di contrasto e di contenimento del diffondersi del virus a protezione del proprio personale e per il corretto svolgimento delle attività, delle iniziative e degli eventi di propria competenza.

Barbieri: “L’obiettivo, qui come in Comune, rimane quello di garantire la massima continuità ai servizi limitando gli spostamenti e contribuendo a fronteggiare le esigenze familiari derivanti da questa emergenza”.