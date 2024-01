L’intoccabile smart working per chi non è mai tornato in ufficio: “Più flessibilità”

L’anno scorso, con la fine della pandemia da Covid, molte aziende sono tornate ai modelli di lavoro tradizionali e così lo smart working ha registrato una diminuzione notevole. Ma anche a Piacenza c’è chi, a partire da quella maledetta primavera del 2020, non ne ha più fatto a meno: alcuni professionisti in servizio sempre o quasi dal salotto di casa, dietro lo schermo del computer, senza aver fatto ritorno in pianta stabile sulla loro scrivania in ufficio. Ecco le interviste nel servizio del Tgl a cura di Thomas Trenchi.