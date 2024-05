Il denaro degli immigrati inviato in patria: è boom delle rimesse a quota 63 milioni

Gli immigrati che lavorano a Piacenza e provincia nel 2023 hanno mandato a casa loro 63 milioni di euro secondo i dati elaborati da Fondazione Moressa e Banca d’Italia. Una cifra molto importante, come lo sono del resto quelle dei capoluoghi di regione. L’Emilia Romagna nel suo insieme ha inviato 849 milioni; Piacenza copre il 7,5 per cento, meglio di Forlì Cesena, Rimini – dove pure lavorano molti immigrati – Ravenna e Ferrara.

E un dato balza agli occhi, vale a dire l’incremento negli ultimi dieci anni dell’85,4 per cento di questa cifra. Un’impennata che si spiega con l’affermarsi del lavoro nella logistica in particolare modo, dove, secondo gli ultimi dati, si contano 11mila lavoratori in provincia e 2.500 in città, certo non tutti stranieri. Anche i trasporti assumono persone attivate da altri Paesi.

L’ARTICOLO DI PATRIZIA SOFFIENTINI SU LIBERTA’