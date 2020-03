Castel San Giovanni, consegnati quattro ventilatori donati dall’Aicpe

Sono stati consegnati venerdì 13 marzo all’ospedale di Castel San Giovanni i quattro respiratori donati dall’Aicpe Onlus, Associazione Italiana di Chirurgia Plastica Estetica.

A causa dell’emergenza sanitaria nazionale, Aicpe Onlus ha deciso di rinunciare alle prossime missioni all’estero per concentrare la propria attività in Italia. Il presidente è il dottor Marco Stabile, primario dell’Unità di Chirurgia plastica ricostruttiva dell’ospedale valtidonese e impegnato in prima linea con i colleghi nel nosocomio interamente dedicato ai malati di Coronavirus.

L’associazione ha lanciato anche l’iniziativa: “Un aiuto salva la vita” pensata per raccogliere ulteriori fondi che verranno utilizzati per acquistare nuovi respiratori da destinare agli ospedali italiani maggiormente in difficoltà.