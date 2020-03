Pizza e caffè per l’ospedale: il grande cuore del Rotary Club Valtidone

Pizza e caffè per l’ospedale di Castel San Giovanni. I soci del Rotary Club Valtidone hanno deciso di far recapitare ogni sera per una quindicina di giorni consecutivi tranci di pizza agli operatori, medici, infermieri dell’ospedale di Castelsangiovanni. Inoltre hanno donato una macchina domestica per caffè espresso con mille cialde. “Ci è parso – dicono – di regalare in questo modo un po’ di sollievo a chi sta combattendo in prima linea verso questa tremenda pandemia, mettendo a disposizione la propria professionalità e le proprie energie”.

