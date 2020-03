Il Primario Franco: “A Piacenza una strage. Anche i medici hanno paura”

“Sono morte persone senza una carezza, senza un saluto dei loro cari. Dovete stare tutti a casa, qui è una strage. Se ho paura?Si, io ho paura”.

Sono le parole di Cosimo Franco, primario di pneumologia dell’ospedale di Piacenza: è stato il medico del Guglielmo da Saliceto ad aprire la nuova puntata di Quarto Grado, la trasmissione di Gianluigi Nuzzi andata in onda come ogni venerdì su Rete4. Una serata in larga dedicata, come ovvio, al tema del Covid-19.

Nel corso della trasmissione è stato tramesso anche un intenso reportage sulla difficilissima situazione nel nostro territorio della giornalista Anna Boiardi, che ha utilizzato anche informazioni e immagini di Liberta.it e Telelibertà.