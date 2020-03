Asta online di opere d’arte e d’artigianato creativo, il ricavato alla Croce Rossa

Un’asta on line di opere d’arte e d’artigianato creativo per sostenere lo sforzo della Croce Rossa. L’idea è dell’associazione di promozione sociale Materia, composta dai ceramisti Simona Rogolino e Sylvain Dorikian, dalla restauratrice Maria Colonna e dalla mosaicista Silvia Luz Tulissi. I quattro hanno chiesto agli artisti piacentini di mettere a disposizione opere che sabato alle 10 del mattino saranno battute ad un’asta on line. L’asta proseguirà fino alle 20 di domenica e la si potrà seguire sulla pagina Facebook di Materia. IL ricavato andrà alla Croce Rossa.

L’articolo completo su Libertà