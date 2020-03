Il presidente nazionale in visita a Piacenza: “Questi volontari sono eroi”

“I volontari della rete piacentina incarnano alla perfezione i nostri più nobili ideali. Siamo fieri di loro, sono degli eroi”. Il presidente nazionale della Croce Rossa, Francesco Rocca, ha ringraziato personalmente i volontari piacentini per il lavoro che stanno svolgendo in questi giorni di emergenza Coronavirus. Rocca, dopo aver visitato la sede centrale di viale Malta, ha incontrato il prefetto Maurizio Falco.

“Qui a Piacenza – ha spiegato Rocca – i numeri del contagio sono molto alti, e i nostri volontari sono in prima linea per offrire, al pari di tutto il comparto sanitario, cure e assistenza ai malati. La vera essenza della Croce Rossa si vede soprattutto in questi momenti, e Piacenza sta dimostrando di essere uno dei fiori all’occhiello della nostra organizzazione”.

Il presidente nazionale, giunto in mattinata, si sposterà a Parma, Reggio Emilia e Modena, altre zone colpite dal contagio. Ad accompagnarlo nella sua visita a Piacenza, il presidente di Croce Rossa provinciale Alessandro Guidotti. Presenti anche sorella Bruna Scarcella, ispettrice nazionale del Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa, Antonio Scavuzzo, commissario Croce Rossa Emilia-Romagna e sorella Rita Venturi, ispettrice regionale infermiere volontarie della Cri.