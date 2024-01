Arriva “Junior CRI”: dal 12 gennaio attività educative per bambini da 8 a 13 anni

La Croce Rossa Italiana – Comitato di Piacenza ha scelto di avviare un cammino insieme alle bambine e ai bambini tra gli 8 e 13 anni di età, per permettere anche ai più piccoli di appassionarsi al mondo del volontariato e muovere i primi passi all’interno dell’associazione come piccoli volontari.

“Il progetto 8-13 – si legge nella nota – promuove attività educative e ludico-ricreative relative alle principali sfere d’azione della Croce Rossa Italiana, quali ad esempio l’educazione alla salute e agli stili di vita sani, l’inclusione sociale, l’educazione ambientale, l’educazione alla pace e alla cittadinanza attiva, la preparazione alle emergenze.

In modo particolare il progetto “Junior CRI” mira a diffondere i principi e valori umanitari, svolgere attività di prevenzione e promozione della salute, sensibilizzare sul pregiudizio e favorire l’inclusione, promuovere un’educazione stradale globale, educare allo svolgere correttamente una chiamata ai soccorsi, educare ad una cultura della pace ed infine a promuovere una cittadinanza attiva e il volontariato.

Il Progetto è organizzato presso la Biblioteca Giana Anguissola di Piacenza (Vicolo S. Pietro, 5, 29121 Piacenza PC) dalle ore 15:30 alle ore 18:30 il venerdì pomeriggio nei seguenti giorni 12/01/2024;19/01/2024;09/02/2024; 16/02/2024; 23/02/2024; 08/03/2024; 15/03/2024; 22/03/2024. In queste date attraverso laboratori e attività si svolgeranno attività inerenti agli ambiti indicati”.

La partecipazione è libera e per partecipare sarà necessario compilare il seguente Google form https://forms.gle/94fPP2ssbefL7ktx6 nel quale sarà possibile effettuare una preiscrizione al progetto. Per ogni necessità è possibile contattare il numero 3342358947 (Talitha) o la mail [email protected].