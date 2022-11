Croce Rossa: 280 volontari e operatori al corso di aggiornamento

Dal covid alle maxi-emergenze di protezione civile, dalla formazione obbligatoria ai pazienti in dialisi. Sono stati diversi i temi trattati nel corso di aggiornamento riservato al personale del comitato di Piacenza della Croce Rossa: in tutto 280 fra volontari e operatori sono stati presenti nella sala degli arazzi del Collegio Alberoni dove si è svolto un pomeriggio di formazione con diversi ospiti.

Responsabile scientifico dell’evento è stato Pilade Cortellazzi, che ha coordinato gli interventi dei rappresentanti del mondo del volontariato, ma anche dell’Ausl, del 118 e della libera professione medica.

“Si tratta del decimo corso di aggiornamento per gli operatori di Croce Rossa provenienti da tutta la provincia – spiega il presidente di Cri Piacenza Alessandro Guidotti – e anche del primo evento che ci ha visti di nuovo tutti riuniti dopo la pandemia: i corsi infatti erano iniziati dodici anni fa, ma a causa del covid per due anni non si sono potuti svolgere”.