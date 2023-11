Ripartono i corsi di italiano per stranieri con le volontarie della Croce Rossa

Occorrerà ricordarsi quello che sosteneva don Milani: “È solo la lingua che rende uguali. Uguale è chi sa esprimersi e intendere l’espressione altrui”.

Bisognerà partire da qui per trovare il motivo che spinge un gruppo di volontarie della Croce Rossa attive nell’area sociale a impegnarsi a insegnare l’italiano alle donne e agli uomini stranieri. Ce ne occupiamo oggi perché, dopo una lunga pausa imposta dalla pandemia, le lezioni finalmente ripartono: lo faranno il 28 novembre nella sede della Croce Rossa di viale Malta. Ogni martedì, dalle 15.00 alle 17.00, un gruppo di volontarie – quasi tutte ex insegnanti – si rimetteranno in cattedra per insegnare la lingua italiana: le lezioni continueranno fino al 31 maggio.

Attualmente sono sei le volontarie che si sono messe a disposizione: l’obiettivo è creare delle micro-classi da cinque persone al massimo, distinte in base al livello di conoscenza dell’italiano. Chi volesse frequentare il corso può chiamare dalle 9 alle 12 la sede della Croce Rossa ai numeri 3346791771 oppure 0523324355 e presentarsi poi in viale Malta con il documento di identità, il permesso di soggiorno o la richiesta di rinnovo.