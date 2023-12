Sabato torna in largo Battisti il Pane di Natale della Croce Rossa

L’edizione 2022 del Pane di Natale della Croce RossaBasta un pane per aiutare le famiglie bisognose. Nello specifico “Il pane di Natale”. È questo il nome dell’iniziativa organizzata dall’area sociale di Croce Rossa Piacenza per sabato 16 dicembre: l’appuntamento è a Piacenza, in largo Battisti, dalle 9.30 alle 13.30. Per tutta la mattina le volontarie dell’inarrestabile Ivana Casotti saranno al banchetto con pane e panini, focaccia e pizza, torte secche e anche panettoni da distribuire con un’offerta. “Più o meno in concomitanza con santa Lucia organizziamo sempre questo banchetto – spiega ancora Casotti – viene fatto da ormai quindici anni. Come sempre a collaborare è l’Associazione Panificatori Piacentini, oltre ad alcuni panettieri privati che ci mettono a disposizione pani e focacce”.