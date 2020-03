Sogin regala mille tute protettive all’ospedale di Piacenza

Un migliaio di tute sanitarie in materiale speciale tyvek a favore dell’Asl di Piacenza. È la donazione di cui si è resa protagonista Sogin, la società statale che si occupa della dismissione degli impianti nucleari italiani tra cui la centrale nucleare di Caorso. L’ente ha consegnato indumenti isolanti per la protezione individuale, provenienti dalle riserve dei magazzini degli impianti, necessari a tutelare l’incolumità di chi opera nelle strutture sanitarie a stretto contatto con i pazienti contagiati dal virus Covid-19. “Un primo concreto atto di vicinanza di Sogin verso il territorio piacentino a cui seguiranno nei prossimi giorni ulteriori iniziative”, sottolineano i referenti della società, impegnata anche in questo difficile periodo nel mantenimento in sicurezza degli impianti nucleari in dismissione.

