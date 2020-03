Coronavirus, consiglio comunale online a Vigolzone

Proseguono, nonostante le difficoltà create dalla crisi sanitaria, le attività delle amministrazioni comunali piacentine.

Il Comune di Vigolzone ha trasferito online tutte le attività riguardanti consiglio comunale, giunta, ma anche riunioni istituzionali, grazie alla piattaforma di videoconferenze che Asmel (Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali) ha messo gratuitamente a disposizione di tutti gli enti locali italiani.

Il consiglio comunale è stato così convocato in via telematica con il sindaco Gianluca Argellati e gli altri membri collegati a distanza attraverso i monitor dei propri pc, collegamento durato fino a tarda serata ben oltre le ore 22.00.

Questa modalità di lavoro istituzionale a distanza consente anche di rendere pubbliche le sedute, come quelle del consiglio comunale, continuando dunque a garantire la necessaria trasparenza.