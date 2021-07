La tariffa dei rifiuti infiamma il consiglio: scontro tra sindaco e opposizione

Con il recupero dell’evasione tributaria il Comune di Vigolzone ha potuto abbassare, seppur in modo minimo, la tariffa Tari. Le utenze domestiche e quelle non domestiche si troveranno una riduzione del 3%. Per le attività che hanno subito conseguenze economiche a causa delle chiusure Covid, è applicata l’ulteriore riduzione del 56% coperta da fondi statali.

Il consiglio comunale, che si è riunito nei giorni scorsi nella sala polivalente del centro civico, ha instaurato un ampio e acceso dibattito dai toni infuocati sui punti relativi alla Tari.

Un’amministrazione comunale che 2evidenzia essere stata l’apripista di un’attività di recupero dell’evasione tributaria – partendo dal 2013 – che in due mesi ha portato nelle casse comunali la somma di 17mila euro ed una minoranza agguerrita che rivendica il lavoro portato avanti dall’amministrazione precedente sia sul recupero coattivo dei tributi non pagati sia sul contrasto all’evasione”. I toni si sono surriscaldati: “Questo atteggiamento fazioso, di stampo nazista e fascista non lo fate qua” – ha affermato Gianluca Argellati. Parole che non sono state accettate dalla minoranza.

TUTTI I DETTAGLI NELL’ARTICOLO DI NADIA PLUCANI SUL QUOTIDIANO LIBERTA’