Uno spettacolo con il fuoco in diretta social per sostenere l’ospedale

Uno spettacolo con il fuoco in diretta sui social per sostenere il reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Piacenza. E’ quello che è avvenuto venerdì sera direttamente dal giardino dell’artista piacentina Elisabetta Pizzagalli, meglio conosciuta come “Flambetta”, della compagnia Foco Loco.

La performer, rigorosamente da casa, ha offerto il suo spettacolo col fuoco in diretta sui social network (Instagram e Facebook) per promuovere “Riparty Piacenza” una raccolta fondi lanciata da 13 giovani organizzatori di eventi piacentini per sostenere l’ospedale cittadino. L’idea è quella di far donare anche solo il costo di un aperitivo o del biglietto di uno spettacolo.

L’obiettivo di Riparty Piacenza è quello di donare un ventilatore polmonare al reparto di terapia intensiva di Piacenza. Ad oggi sono già stati raccolti poco più di 8mila euro.