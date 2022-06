La performer Elisabetta Pizzagalli “regina” della Carovana rosa al Giro d’Italia

E’ stata la regina assoluta della Carovana rosa, incantando – con le sue piroette e i suoi spettacoli con il fuoco – il pubblico del Giro d’Italia 2022 da poco concluso. La performer circense e danzatrice piacentina Elisabetta Pizzagalli, meglio conosciuta come “Flambetta”, ha animato la leggendaria Carovana del Giro, un “serpentone” di automezzi colorati che precede il passaggio dei corridori lungo tutte le tappe della corsa, creando un clima di festa con musica, intrattenimento e tanti giochi per il pubblico.

“Lavorare nel cast artistico della Carovana – spiega Flambetta – è stata un’esperienza fantastica. Il nostro compito era quello di “far tremare l’asfalto”, animando cioè le piazze prima dell’inizio di ogni tappa e ad ogni sosta con i nostri spettacoli, distribuendo al tempo stesso i gadget al ritmo di musica. L’emozione più grande è stato il calore e l’affetto del pubblico, senza dimenticare lo spettacolo finale all’Arena di Verona, davvero unico”.

Dulcis in fundo, per Elisabetta è arrivato anche un premio inaspettato: quello di miss Carovana 2022, un omaggio che le è stato tributato dall’organizzazione per l’impegno e la professionalità riversate nelle varie performance. “Devo ringraziare tutti i miei colleghi della Carovana, questo premio è per loro” aggiunge Flambetta, che a pochi giorni dal suo rientro a Piacenza si è subito rimessa al lavoro insieme alla compagnia “Foco Loco”. “Per noi sarà un’estate lunghissima e ricca di appuntamenti- conclude – in provincia di Piacenza ma anche fuori regione. Invitiamo tutti a seguirci sulle nostre pagine social ma soprattutto a prendere parte ai nostri eventi”.