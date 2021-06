“Il Giro in vetrina”, premiati i commercianti vincitori del contest

Premiati in Municipio i vincitori del concorso “il Giro in vetrina”, promosso dalla Cabina di Regia del Commercio. Numerosi gli esercenti piacentini che si sono fatti coinvolgere in una delle iniziative di promozione della città in occasione del passaggio del Giro d’Italia 2021, attraverso l’allestimento a tema delle loro vetrine.

In tanti hanno comunicato alla segreteria organizzativa del contest che, pur non sentendosi in grado di partecipare alla competizione, ci tenevano ad allestire una vetrina che richiamasse il tema del Giro d’Italia. Undici sono gli esercenti che hanno accettato invece di gareggiare partecipando al contest e inviando le foto della loro vetrina per la pubblicazione sulla pagina Facebook e Instagram «Vita in centro a Piacenza»; si tratta di vetrine che possono essere considerate tutte delle vere e proprie opere d’arte.

Il “pubblico” dei social ha votato dall’11 al 25 maggio e dal conteggio delle interazioni (numero di like, commenti, condivisioni e testo dei commenti) sono scaturiti quattro vincitori:

• Bookbank libri d’altri tempi ,negozio in via San Giovanni 4. Vincitore di Maglia Azzurra

Motivazioni: “oltre alle belle decorazioni apportate alla vetrina, che hanno portato questo negozio al quarto posto della classifica per numero di interazioni, meritano la maglia azzurra perché sono stati i primi ad inviare le foto” – 45 interazioni

• Il Pollivendolo, negozio in Via Calzolai 40. Vincitore di Maglia Bianca

Motivazioni: “Questonegozio merita la maglia bianca per la stupenda decorazione rappresentante un pollo durante il Giro d’Italia.I giovani hanno tifato per questa vetrina sin dall’inizio” – 113 interazioni

• Panificio Rimondini (Sapore di pane), negozio in Via Calzolai 52. Vincitore di Maglia Ciclamino

Motivazioni: “Vogliamo premiare l’impegno e il tempo che il panificio ha dedicato al nostro contest. Inoltre, nei commenti, ha riscosso molti complimenti per la qualità dei suoi prodotti” – 172 interazioni

• Interni e Dintorni Yankee Store Piacenza, negozio in via Santa Franca 2.

Vincitore di Maglia Rosa

Motivazioni: il margine di punti con cui questo negozio ha vinto è sinonimo di Maglia Rosa: 246 like, 21 commenti e 19 condivisioni per un totale di 286 interazioni