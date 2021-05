Provincia in rosa, passa il Giro. Grande festa per i ciclisti. Traguardo a Stradella

La carovana del Giro d’Italia ha fatto ritorno a Piacenza, dopo la tappa dell’11 maggio che aveva preso il via da Piazza Cavalli.

Alle 14.45 i ciclisti hanno fatto ingresso sul territorio piacentino a Castelvetro, provenienti da Cremona, e alle 15.20 soro arrivatia Piacenza attraverso la Padana Inferiore.

Proseguiranno verso Castel San Giovanni dove lasceranno il Piacentino per raggiungere il traguardo a Stradella.

VIABILITÀ A PIACENZA – In generale, le strade interessate sono chiuse circa due ore e mezzo prima del passaggio previsto dei ciclisti. In città le modifiche al traffico riguardano, in particolare, via Caorsana, via Cremona, via Colombo, via Manzoni, via Conciliazione, viale Dante Alighieri, via Bianchi, via Cella, via I Maggio, via Einaudi e un tratto di tangenziale nord. I veicoli transitanti su via Emilia Parmense, giunti alla rotonda formata dalle vie Panini e Cremona, hanno l’obbligo di svolta verso via Panini, nella quale sarà istituito il senso unico di marcia con direzione da via Emilia Parmense a via Duca D’Aosta. In tutte le strade afferenti al percorso di cui sopra è istituito il divieto di circolazione ad eccezione dei residenti che potranno circolare nei due sensi di marcia anche nelle strade a senso unico, che s’intende revocato. L’attraversamento delle predette vie è consentito anche dopo le 13 e fino a mezzora prima del passaggio della prima vettura dell’organizzazione solo sotto vigilanza. Inoltre, per permettere il passaggio della corsa, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata già dalle prime ore di oggi e fino a termine manifestazione lungo il percorso di gara, più precisamente in via Caorsana, via Cremona, via Colombo, via Manzoni, via Conciliazione, viale Dante Alighieri, via Bianchi, via Pietro Cella, via I Maggio, via Einaudi.

118 – Dal punto di vista delle problematiche logistiche della manifestazione, per rispondere alle necessità della popolazione in caso di chiamata al 118, l’unità operativa dell’Ausl di Piacenza ha predisposto un piano sanitario di potenziamento dei mezzi di soccorso, in stretta sinergia con Croce Rossa e Anpas.