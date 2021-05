Tra pioggia e vento contrario la carovana rosa abbandona la nostra provincia LE FOTO

Il maltempo, ma soprattutto le disposizioni anti Covid, hanno tolto al Giro d’Italia il bagno di folla che storicamente i piacentini gli hanno sempre riservato.

Ma qualche appassionato non si è voluto comunque perdere il passaggio della carovana rosa nella nostra provincia, partita da piazza Cavalli dopo il via sventolato dal sindaco Patrizia Barbieri.

I primi chilometri sono stati di trasferimento, la partenza ufficiale è scattata alla periferia della città, lungo la via Emilia, strada tenuta fino al confine provinciale tra Alseno e Fidenza.

L’arrivo è previsto a Sestola, sull’Appennino modenese.

Poco prima delle 13.00 i ciclisti, tra pioggia e vento contrario, hanno quindi lasciato la nostra provincia dopo aver attraversato i territori di Pontenure, Cadeo, Fiorenzuola e Alseno.

LA PARTENZA DELLA CAROVANA NEL SERVIZIO DI MARCELLO TASSI:

LE INTERVISTE AI PIACENTINI NEL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: