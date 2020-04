“Uniti torneremo ad essere forti”. Il toccante messaggio della Polizia di Stato

“Anche noi facciamo la fila al supermercato, anche noi aspettiamo per fare il tampone, anche nostra moglie è in cassa integrazione, anche i nostri bambini non scendono a giocare, anche noi abbiamo un genitore anziano a casa, anche noi abbiamo paura. Uniti, noi e voi, torneremo ad essere forti”.

E’ in sintesi il toccante messaggio della Polizia di Stato che mostra una realtà a volte travisata dai cittadini: gli agenti non sono contro la popolazione, ma dalla loro parte; anche loro, come tutti, stanno vivendo con apprensione questi momenti di emergenza, per i lori famigliari e per se stessi, contribuendo con la loro professionalità a cercare di far tornare l’Italia alla normalità, nel rispetto delle regole necessarie per limitare e circoscrivere il contagio.

Un messaggio condiviso anche dalla Questura di Piacenza, nella quale i poliziotti hanno manifestato la loro vicinanza ai famigliari del loro collega Giorgio Guastamacchia – agente della scorta del premier Giuseppe Conte, vinto dal coronavirus – prendendo parte al post pubblicato dalla Polizia di Stato su Facebook.