La ditta che si occupa della gestione sistema a proprie spese tutti i cimiteri

A Ziano la ditta che si occupa della gestione dei cimiteri, La Funeraria Ser.Cim, ha deciso di sistemare a proprie spese tutti i campisanti del capoluogo e delle frazioni. Gli operati puliranno le tombe, cambieranno l’acqua ai fiori e toglieranno i fiori secchi per evitare che, in questo periodo in cui i familiari non possono prendersi cura di tombe e loculi, l’incuria la faccia da padrona.

