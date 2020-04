Stop ai test sierologici tra privati, Venturi: “Già sequestrato un laboratorio di Piacenza”

“La Regione Emilia-Romagna impedirà la somministrazione dei test sierologici di immunità al Covid-19 sui cittadini privati. A Piacenza i Nas hanno già sequestrato un laboratorio”. Lo ha annunciato il commissario straordinario per l’emergenza coronavirus Sergio Venturi nel corso dell’ormai tradizionale diretta Facebook di oggi pomeriggio, 15 aprile. La Giunta Bonaccini, in buona sostanza, mira a bloccare i laboratori privati che propongono gli esami rapidi per la ricerca di anticorpi prodotti dal nostro sistema immunitario in risposta al virus. “I test sierologici – ha spiegato Venturi – non sono del tutto affidabili, esattamente come i tamponi che hanno una validità pari circa all’80 percento. Ecco perché la Regione emanerà a breve una delibera in tal senso”. Nei giorni scorsi, anche a Piacenza alcune attività private avevano iniziato a proporre questa tipologia di controllo a pagamento direttamente nelle abitazioni. “I laboratori – ha aggiunto il commissario straordinario – potranno candidarsi a lavorare per conto del settore pubblico, collaborando con la Regione per l’effettuazione consentita dei test sierologici su operatori sanitari e dipendenti delle case protette”.

