Calano i decessi e i contagiati da Covid. Il sindaco Barbieri: “Impegnata per programmare il rilancio”

E’ sempre più concentrata sul fronte della ripresa economica, il sindaco e presidente della Provincia di Piacenza, Patrizia Barbieri. Il primo cittadino, con il suo ormai consueto comunicato affidato alla pagina Facebook, anche questa sera ha lasciato intendere come, nelle ultime fasi di questa emergenza ancora in corso, sia proprio il piano economico quello che la vede più impegnata. Il quesito è quello che tutti gli amministratori, ma non solo, si pongono: come riaprire in sicurezza?

“Martedì 21 aprile nella veste di Presidente della Provincia e Sindaco della Città capoluogo ho convocato il tavolo provinciale sul lavoro che vede invitati i soggetti firmatari del Patto Regionale sia di parte datoriale che sindacale – scrive la Barbieri -. L’iniziativa fa seguito alla riunione del Patto per il Lavoro di martedì scorso. Risulta indispensabile il confronto e la condivisione con tutti gli attori non solo per affrontare la “ripartenza” ma anche per gestire i mesi a venire. È fondamentale definire al più presto le misure per procedere alle riaperture con il soddisfacimento dei criteri derivanti dai protocolli di sicurezza sanitaria sia per le attività, che per i lavoratori e i clienti. Nella giornata di domani parteciperò all’ulteriore incontro regionale del Patto per il Lavoro che mi consentirà di acquisire ulteriori elementi di dibattito su un fronte essenziale per il rilancio economico del nostro territorio”.

Nel frattempo, buone notizie giungono sul fronte sanitario: nella giornata di venerdì 17 aprile, il numero dei decessi è sceso a cinque, dato mai così basso dal 6 marzo scorso. Il totale dei piacentini che si sono arresi al Covid-19 sale a 751; sono invece 3.274 i contagiati, 25 in più rispetto al giorno precedente.