Il Covid c’è ancora: a Piacenza cento casi attivi

Covid-19 non è andato via, c’è ancora. Lo confermano al di là di ogni dubbio i dati di questi ultimi giorni inviati ai sindaci dall’Ausl. Il primo dato che spicca è che ci sono ancora trenta pazienti positivi al virus ricoverati tra l’ospedale a Piacenza (28 casi) e in altre strutture sanitarie (2). Altri tre piacentini sono in terapia intensiva, uno a Piacenza e due fuori provincia. Altro dato importante: un centinaio di persone hanno attualmente l’infezione in corso. Erano 84 il 30 luglio, poi il 31 luglio sono diventati nel giro di un solo giorno 99 perché sono stati riscontrati 15 nuovi contagi. Dieci dei 15 nuovi contagiati hanno tra i 18 e i 40 anni. Ieri sono stati individuati altri 3 positivi: sono stati così superati i 100 casi “in essere”. Nella nostra provincia, dal 21 febbraio al 31 luglio, si sono contati 4.336 contagiati, di cui 1.872 in città. I guariti risultano essere 3.540.

