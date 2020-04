Striscioni all’ospedale per ringraziare gli operatori sanitari: “Siete eroi”

Sono ancora davvero tantissimi gli attestati di stima che i cittadini dimostrano nei confronti degli operatori sanitari che da due mesi ormai combattono contro un nemico invisibile quanto devastante: il Coronavirus. Proprio nell’area verde dell’ospedale vecchio di Piacenza e all’ingresso di via Taverna sono stati posizionati due striscioni, diventati ormai simbolo della lotta al Covid, in cui i sanitari vengono definiti eroi. “Grazie, andrà tutto bene”, si legge sui cartelloni affissi in questi giorni. E’ chiaro a tutti lo sforzo immane che medici, infermieri e operatori stanno compiendo per fronteggiare un’emergenza senza precedenti mettendo a rischio la propria incolumità. E i piacentini lo riconoscono ogni giorno attraverso gesti di solidarietà e vicinanza.

