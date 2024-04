In consiglio provinciale Galvani abbandona l’aula. “Nuovo ospedale, noi ignari”

Ha abbandonato la sala consiliare della Provincia la consigliera Paola Galvani. Il motivo della baruffa è il protocollo per la viabilità che girerà attorno al nuovo ospedale di Piacenza. Al pomeriggio, tra le 17 e le 18, la resa dei conti tra la presidente della Provincia Monica Patelli (centrosinistra) e i consiglieri della sua maggioranza (centrodestra).

“Patelli si è impegnata a reperire 3 milioni di euro per la viabilità di un ospedale di cui onestamente non si capisce nulla e senza neppure dirlo al consiglio provinciale”, ha chiosato nelle comunicazioni Galvani. “Questo è indegno. Noi non siamo qui ad alzare la mano per tenere in piedi un consiglio zoppo”. Stesso pensiero è stato espresso dai colleghi Giampaolo Maloberti e Federico Bonini.

Franco Albertini, capogruppo di maggioranza, ha incontrato Patelli, con il direttore Vittorio Silva, l’11 aprile, prima dunque della firma del protocollo: “Ho fornito l’indicazione di porre attenzione cautelativa ai costi, a maggior ragione visto che la realizzazione dell’intervento sulle strade da adeguare all’ospedale è previsto nel 2027-2028”.

La presidente Patelli si è agganciata all’ultima considerazione di Albertini per replicare: “Il protocollo si sofferma sulla viabilità, con particolare riferimento al risezionamento della strada Farnesiana in corrispondenza con lo scavalco della tangenziale di Piacenza, oltre alla ciclabile. Con gli uffici abbiamo lavorato soprattutto a tutelare la posizione della Provincia e comunque progettazioni, risorse, opere saranno valutate di volta in volta dal consiglio provinciale”.

Sostegno alla presidente è arrivato dai consiglieri di minoranza Lodovico Albasi e Patrizia Calza. Il direttore Silva ha evidenziato: “Siamo di fronte a un protocollo d’intesa, non a un impegno tecnico”.